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    Витсель заменит в «ПСЖ» Мотту

    Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель близок к возвращению в Европу.

    Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересована дортмундская «Боруссия». Немцы готовы заплатить за экс-футболиста «Зенита» 40 миллионов евро. Действующий контракт 29-летнего хавбека с китайским клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.

    Хавбек входит в интересы и «ПСЖ». Французы рассматривают его в качестве замены Тиаго Мотте, который завершил игровую карьеру и возглавил юниорскую команду парижан. Ранее агент футболиста уже встречался с представителями «ПСЖ» и «Бернли».

    Источник: Le Parisien

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    25.07.2018 09:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 25 июля 2018, 14:18

      Витсель хорош

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 июля 2018, 12:40

      Из Дзянь Дзе Миня в ПСЖ? Это навряд ли...

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 25 июля 2018, 10:58

      Если так, то удачи Витселю. Правда, на мой скромный взгляд, Аксель и ПСЖ не очень монтируются.
      Может я просто не из болел ПСЖ..

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