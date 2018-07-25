Витсель заменит в «ПСЖ» Мотту

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель близок к возвращению в Европу.

Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересована дортмундская «Боруссия». Немцы готовы заплатить за экс-футболиста «Зенита» 40 миллионов евро. Действующий контракт 29-летнего хавбека с китайским клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.

Хавбек входит в интересы и «ПСЖ». Французы рассматривают его в качестве замены Тиаго Мотте, который завершил игровую карьеру и возглавил юниорскую команду парижан. Ранее агент футболиста уже встречался с представителями «ПСЖ» и «Бернли».