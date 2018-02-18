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    Игроки «ПСЖ» провели внутрикомандную беседу перед матчем с «Реалом»

    Футболисты «ПСЖ» в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» решили поднять боевой дух в команде.

    Как сообщает Telefoot, игроки провели встречу без главного тренера Унаи Эмери, организаторами которой выступили Тиаго Мотта, Дани Алвес и Маркиньос. Во время беседы футболисты пообещали сделать все возможное для того, чтобы избежать вылета в противостоянии с мадридцами.

    Напомним, что матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет 6 марта в Париже. Первая игра закончилась в пользу сливочных со счетом 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2018 23:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 10:25

      в первую очередь нужно с Неймаром проводить разъяснительную работу всей командой чтобы разобщения не было в команде.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 февраля 2018, 00:50

      Пьянку организовали или вписку, как это можно сейчас называть. Всё ясно с ними.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 февраля 2018, 00:35

      Настрой серьёзный. Тяжело будет Реалу. Помню год назад ПСЖ : Барса = 4:0.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 февраля 2018, 00:31

      В это время Неймар был на дискотеке...

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 февраля 2018, 23:36

      да вы хоть подрочи те друг другу это вас не спасет. Реал уже приготовил место для кубка ЛЧ.

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 февраля 2018, 23:20

      Подбор у них впечатляющий и для серьёзных побед им, как раз и не хватает консолидации... Статусные игроки никак не поделят лучи славы...
      Достаточно без поднятия боевого духа, просто забыть распри!..

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