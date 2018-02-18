Игроки «ПСЖ» провели внутрикомандную беседу перед матчем с «Реалом»

Футболисты «ПСЖ» в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» решили поднять боевой дух в команде.

Как сообщает Telefoot, игроки провели встречу без главного тренера Унаи Эмери, организаторами которой выступили Тиаго Мотта, Дани Алвес и Маркиньос. Во время беседы футболисты пообещали сделать все возможное для того, чтобы избежать вылета в противостоянии с мадридцами.

Напомним, что матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет 6 марта в Париже. Первая игра закончилась в пользу сливочных со счетом 3:1.