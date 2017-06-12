Мотта продлит контракт с «ПСЖ» и станет тренером

Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта согласился подписать с клубом новый долгосрочный контракт. При этом выступать за парижан 34-летний итальянец будет лишь в течение следующего сезона, после чего перейдет на тренерскую должность. Сообщается, что ему будет доверено руководить командой, составленной из футболистов не старше 19 лет, либо резервной командой.

Мотта присоединился к «ПСЖ» в январе 2012 года и за все время провел более 200 матчей. В минувшем сезоне хавбек выходил на поле 42 раза, забил один гол и сделал две результативные передачи.