Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мотта продлит контракт с «ПСЖ» и станет тренером

    Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта согласился подписать с клубом новый долгосрочный контракт. При этом выступать за парижан 34-летний итальянец будет лишь в течение следующего сезона, после чего перейдет на тренерскую должность. Сообщается, что ему будет доверено руководить командой, составленной из футболистов не старше 19 лет, либо резервной командой.

    Мотта присоединился к «ПСЖ» в январе 2012 года и за все время провел более 200 матчей. В минувшем сезоне хавбек выходил на поле 42 раза, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2017 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11