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    • Тренер «Боруссии» Д прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов

    Тренер «Боруссии» Д прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (4:2) сказал, что его команда заслуженного переиграла мадридцев по сумме двух встреч.

    «Я очень рад и очень горжусь. Атмосфера сегодня была отличной. Сегодня было два момента, которые могли отбросить нас назад, но мы были сильны и в итоге заслужили проход дальше.

    Я с гордостью могу сказать, что мы заслужили пройти такую команду, как «Атлетико», – сказал Терзич.

    • В первом матче дортмундцы проиграли испанскому клубу со счетом 1:2.
    • В полуфинале немецкая команда встретится с «ПСЖ».

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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