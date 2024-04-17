Тренер «Боруссии» Д прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (4:2) сказал, что его команда заслуженного переиграла мадридцев по сумме двух встреч.

«Я очень рад и очень горжусь. Атмосфера сегодня была отличной. Сегодня было два момента, которые могли отбросить нас назад, но мы были сильны и в итоге заслужили проход дальше.

Я с гордостью могу сказать, что мы заслужили пройти такую команду, как «Атлетико», – сказал Терзич.