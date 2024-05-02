Главный тренер «Боруссии» Д оценил результат матча с «ПСЖ»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после полуфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) назвал заслуженной победу своей команды.

«Заслуженная победа, команда показала хорошую игру. Мы могли забить больше голов, но и соперник тоже мог забить. Поэтому это нормальный результат, на мой взгляд. Мы много двигались, но в таком матче это необходимо.

Нужно заработать путевку на «Уэмбли». Теперь нам необходима ничья в ответном матче, но мы также и хотим победить. У нас есть небольшое преимущество, и мы имеем хороший шанс», – сказал Терзич.