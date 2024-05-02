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    Главный тренер «Боруссии» Д оценил результат матча с «ПСЖ»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после полуфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) назвал заслуженной победу своей команды.

    «Заслуженная победа, команда показала хорошую игру. Мы могли забить больше голов, но и соперник тоже мог забить. Поэтому это нормальный результат, на мой взгляд. Мы много двигались, но в таком матче это необходимо.

    Нужно заработать путевку на «Уэмбли». Теперь нам необходима ничья в ответном матче, но мы также и хотим победить. У нас есть небольшое преимущество, и мы имеем хороший шанс», – сказал Терзич.

    • Ответный матч состоится 7 мая.
    • Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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