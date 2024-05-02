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    Хуммельс оценил игру «Боруссии» в матче с «ПСЖ»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс считает, что его команда показала очень зрелую игру в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

    «Мы провели топ-матч. Очень зрелая игра в нашем исполнении. Мы помогли друг другу показать нашу лучшую игру.

    Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но нам это хорошо удавалось на протяжении долгих отрезков.

    Конечно, мы хотим отправиться на «Уэмбли», но матч в Париже будет тяжелым. Если хотим выйти в финал, то должны справиться в Париже», – сказал Хуммельс.

    • Ответный матч состоится 7 мая.
    • Финал Лиги чемпионов запланирован на 1 июня.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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