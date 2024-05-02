Дель Пьеро предложил «МЮ» вернуть Санчо

Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился впечатлениями от игры вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

«Если такой игрок способен играть в такого рода матчах на таком уровне, он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», – сказал Дель Пьеро.