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    Дель Пьеро предложил «МЮ» вернуть Санчо

    Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился впечатлениями от игры вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

    «Если такой игрок способен играть в такого рода матчах на таком уровне, он должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», – сказал Дель Пьеро.

    • Санчо выступает за «Боруссию» Д на правах аренды.
    • Из-за конфликта с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом 24-летний футболист за 4 месяца, с сентября по декабрь 2023 года, не провел ни одного матча.

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    Источник: страница ESPN FC в соцсети X

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    Комментарии (1)
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    1714649143
    Санчо хорош!
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