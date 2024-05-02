Капитан «ПСЖ» сказал, на что будет надеяться команда в ответном матче с «Боруссией»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1).

«Играли две команды, которые идут вперед, прессингуют и хотят владеть мячом. Непростое испытание. У нас были явные моменты, которые мы не должны были упускать. Дома нужно использовать их по максимуму, если хотим выйти в финал.

Команда была немного дезорганизована, поэтому стоит проявить осторожность. Мы показали, что можем отыграться. Что дает нам надежду? «Парк де Пренс», наши болельщики.

Мы знаем, что можем добиться большего, просто нужно использовать моменты по максимуму. И мы не должны были пропускать такой гол», – сказал Маркиньос.