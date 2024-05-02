Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Капитан «ПСЖ» сказал, на что будет надеяться команда в ответном матче с «Боруссией»

    Капитан «ПСЖ» сказал, на что будет надеяться команда в ответном матче с «Боруссией»

    Капитан «ПСЖ» Маркиньос подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (0:1).

    «Играли две команды, которые идут вперед, прессингуют и хотят владеть мячом. Непростое испытание. У нас были явные моменты, которые мы не должны были упускать. Дома нужно использовать их по максимуму, если хотим выйти в финал.

    Команда была немного дезорганизована, поэтому стоит проявить осторожность. Мы показали, что можем отыграться. Что дает нам надежду? «Парк де Пренс», наши болельщики.

    Мы знаем, что можем добиться большего, просто нужно использовать моменты по максимуму. И мы не должны были пропускать такой гол», – сказал Маркиньос.

    • Ответный матч состоится 7 мая.
    • Финал турнира пройдет 1 июня в Лондоне.

    Новости по теме
    Дель Пьеро предложил «МЮ» вернуть Санчо 1
    Хуммельс оценил игру «Боруссии» в матче с «ПСЖ»
    Стало известно, почему автобус «ПСЖ» уехал с матча в Дортмунде без Мбаппе 6
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+