Бывший игрок «Реала» стал кандидатом на место главного тренера «Байера»

«Байер» рассмаатривает трех кандидатов на место главного тренера команды.

Одним из них стал экс-нападающий «Реала» Рауль, который в 2019–2025 годах возглавлял вторую команду «Мадрида». Двое других – экс-главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич и Марко Розе, покинувший в марте этого года «РБ Лейпциг».

Руководство клуба примет решение о новом главном тренере в конце этой недели.