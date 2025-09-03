Введите ваш ник на сайте
Бывший игрок «Реала» стал кандидатом на место главного тренера «Байера»

Вчера, 10:45

«Байер» рассмаатривает трех кандидатов на место главного тренера команды.

Одним из них стал экс-нападающий «Реала» Рауль, который в 2019–2025 годах возглавлял вторую команду «Мадрида». Двое других – экс-главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич и Марко Розе, покинувший в марте этого года «РБ Лейпциг».

Руководство клуба примет решение о новом главном тренере в конце этой недели.

  • 1 сентября «Байер» уволил с поста главного тренера Эрика тен Хага.
  • В этом сезоне команда провелаа 2 матча в Бундеслиге – дома с «Хоффенхаймом» (1:2) и в гостях с «Вердером» (3:3). Еще в 1 матче в Кубке Германии «Байер» в гостях победил «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0).

Еще по теме:
Стало известно, почему тен Хага уволили из «Байера» после трех матчей 2
В Германии раскрыли, сколько тен Хаг заработал за два месяца в «Байере» 1
Тен Хаг прокомментировал увольнение из «Байера»
Источник: Marca
Германия. Бундеслига Байер Бланко Рауль Гонсалес Розе Марко Терзич Эдин
