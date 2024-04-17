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    • Терзич напомнил о противостоянии «Боруссии» Д с «ПСЖ» в группе ЛЧ

    Терзич напомнил о противостоянии «Боруссии» Д с «ПСЖ» в группе ЛЧ

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матчей с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды уже встречались в нынешнем розыгрыше турнира на групповом этапе.

    «Теперь нам предстоит встретиться с «ПСЖ». Наша первая игра против них (0:2) была неудачной. Во второй игре (1:1) мы лучше под них подстроились и были ближе к победе.

    Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем против «ПСЖ» на групповом этапе», – сказал Терзич.

    • Во вторник «Боруссия» обыграла «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:2).
    • В первой игре с испанским клубом дортмундцы уступили 1:2.
    • «Боруссия» Д вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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