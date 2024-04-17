Терзич напомнил о противостоянии «Боруссии» Д с «ПСЖ» в группе ЛЧ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матчей с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды уже встречались в нынешнем розыгрыше турнира на групповом этапе.
«Теперь нам предстоит встретиться с «ПСЖ». Наша первая игра против них (0:2) была неудачной. Во второй игре (1:1) мы лучше под них подстроились и были ближе к победе.
Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем против «ПСЖ» на групповом этапе», – сказал Терзич.
- Во вторник «Боруссия» обыграла «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:2).
- В первой игре с испанским клубом дортмундцы уступили 1:2.
- «Боруссия» Д вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13.