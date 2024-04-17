Терзич напомнил о противостоянии «Боруссии» Д с «ПСЖ» в группе ЛЧ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матчей с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды уже встречались в нынешнем розыгрыше турнира на групповом этапе.

«Теперь нам предстоит встретиться с «ПСЖ». Наша первая игра против них (0:2) была неудачной. Во второй игре (1:1) мы лучше под них подстроились и были ближе к победе.

Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем против «ПСЖ» на групповом этапе», – сказал Терзич.