Тренер «Боруссии» Терзич прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился эмоциями после ответного полуфинала ЛЧ с «ПСЖ».

Немцы выиграли в обоих матчах со счетом 1:0.

Они вышли в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года.

Соперником в решающей игре будет либо «Реал», либо «Бавария».

«Мы росли с каждым матчем и в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит. Я очень рад выходу в финал.

В прошлом сезоне мы упустили чемпионство на своем поле в заключительном туре. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам», – сказал Терзич.