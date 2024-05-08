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    • Тренер «Боруссии» Терзич прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов

    Тренер «Боруссии» Терзич прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился эмоциями после ответного полуфинала ЛЧ с «ПСЖ».

    • Немцы выиграли в обоих матчах со счетом 1:0.
    • Они вышли в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года.
    • Соперником в решающей игре будет либо «Реал», либо «Бавария».

    «Мы росли с каждым матчем и в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит. Я очень рад выходу в финал.

    В прошлом сезоне мы упустили чемпионство на своем поле в заключительном туре. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам», – сказал Терзич.

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    Источник: сайт УЕФА

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    08.05.2024 00:43
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    Комментарии (3)
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    qwertyйцукен
    1715119531
    в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит==== По ходу они и в финале могут всех удивить.Гы гы
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    varomayev
    1715121569
    Как я уже не раз говорил, не видитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы играют до победы!
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    zigbert
    1715167750
    Молодцы. Половину дела уже сделано а финал как всегда непредсказуем.
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