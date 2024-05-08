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    Мбаппе назвал цель «ПСЖ» на остаток сезона

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1) сказал, что у команды еще осталась одна важная цель, несмотря на вылет из турнира.

    – Чего не хватило «ПСЖ»?

    – Нужно забивать. У нас есть моменты, но, когда ты не реализуешь их, когда не действуешь эффективно в обеих штрафных, то сложно пройти в следующую стадию.

    Но сейчас не стоит преувеличивать. Эта команда многое отдала и постаралась подарить гордость всем болельщикам. Этого не было достаточно. Нужно отталкиваться от того, что мы уже сделали, и продолжать работу, потому что впереди нас ждет финал [Кубка Франции, 25 мая].

    Не стоит считать сезон законченным. Кубок Франции – важная цель.

    – Как вы оцениваете этот розыгрыш Лиги чемпионов для «ПСЖ»?

    – Если подвести итоги, то не все так плохо, учитывая, что у нас новый проект с молодыми игроками.

    Мы в «ПСЖ» всегда хотим побеждать. Сейчас нам грустно. Еще раз скажу: нужно выиграть Кубок Франции, а после этого уже будем подводить итоги. Нет никакого смысла в том, чтобы делать это сегодня

    • В первом полуфинальном матче «ПСЖ» также проиграл «Боруссии» со счетом 0:1.
    • Парижане уже обеспечили себе титул чемпиона Франции.
    • В финале Кубка Франции «ПСЖ» встретится с «Лионом» 25 мая. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в пригороде Лилля Вильнев-д’Аске.

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    Источник: L'Equipe

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    08.05.2024 16:30
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