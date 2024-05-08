Мбаппе назвал цель «ПСЖ» на остаток сезона

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1) сказал, что у команды еще осталась одна важная цель, несмотря на вылет из турнира.

– Чего не хватило «ПСЖ»?

– Нужно забивать. У нас есть моменты, но, когда ты не реализуешь их, когда не действуешь эффективно в обеих штрафных, то сложно пройти в следующую стадию.

Но сейчас не стоит преувеличивать. Эта команда многое отдала и постаралась подарить гордость всем болельщикам. Этого не было достаточно. Нужно отталкиваться от того, что мы уже сделали, и продолжать работу, потому что впереди нас ждет финал [Кубка Франции, 25 мая].

Не стоит считать сезон законченным. Кубок Франции – важная цель.

– Как вы оцениваете этот розыгрыш Лиги чемпионов для «ПСЖ»?

– Если подвести итоги, то не все так плохо, учитывая, что у нас новый проект с молодыми игроками.

Мы в «ПСЖ» всегда хотим побеждать. Сейчас нам грустно. Еще раз скажу: нужно выиграть Кубок Франции, а после этого уже будем подводить итоги. Нет никакого смысла в том, чтобы делать это сегодня