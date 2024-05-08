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    • Энрике рассказал об исключении в работе, которое сделал после вылета «ПСЖ» из ЛЧ

    Энрике рассказал об исключении в работе, которое сделал после вылета «ПСЖ» из ЛЧ

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1) сказал, что по окончании встречи поговорил с игроками индивидуально.

    – «ПСЖ» вылетел. Что вы чувствуете?

    – Грусть. Иначе и не может быть. Мы не были хуже соперника в этих двух матчах. Шесть попаданий в каркас, 31 удар за этот матч, но мы не забили.

    Футбол – странная штука, но он награждает тех, кто забивает, а не тех, кто бьет в штанги. Стоит поздравить соперника с тем, что они сыграют в финале. А мы должны пережить эту пустоту внутри и постараться хорошо сыграть против «Тулузы» в воскресенье.

    – Вы ожидали большего от команды? Особенно в первом тайме.

    – Я очень доволен этими двумя матчами. Игроки делали то, о чем я просил. И мне понравился дух моей команды. Нельзя винить их в нехватке веры.

    – Вы гордитесь командой?

    – Несомненно. Я очень горжусь командой. Первый, кого стоит винить, – это тренер. Я доволен отношением и поведением игроков. Я никогда не говорю с игроками после матчей, но в этот раз сделал исключение. Я поговорил с игроками индивидуально, но их сложно утешить.

    Важно уметь побеждать, но уметь проигрывать – тоже важно. Стоит поздравить «Дортмунд» и принять это поражение.

    • В первом матче полуфинала «ПСЖ» также проиграл со счетом 0:1.
    • Наивысшим достижением парижан в Лиге чемпионов остается выход в финал в сезоне-2019/20.

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    Источник: L'Equipe

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    08.05.2024 13:05
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