Санчо определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»

Это не он решил а за него решили что он свалит от туда
Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо собирается сменить команду во время зимнего трансферного окна.
23-летний футболист хочет получать больше игровой практики.
Англичанин контактирует с главным тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем по поводу возможного возвращения в немецкий клуб.
- Санчо отстранен от работы с основным составом «МЮ» из-за конфликта с Эриком тен Хагом.
- В 2021 году «Юнайтед» купил его у «Боруссии» за 85 млн евро.