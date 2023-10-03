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    Санчо определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»

    Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо собирается сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    23-летний футболист хочет получать больше игровой практики.

    Англичанин контактирует с главным тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем по поводу возможного возвращения в немецкий клуб.

    • Санчо отстранен от работы с основным составом «МЮ» из-за конфликта с Эриком тен Хагом.
    • В 2021 году «Юнайтед» купил его у «Боруссии» за 85 млн евро.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    03.10.2023 17:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +580

      Damir07 3 октября, 19:18

      Это не он решил а за него решили что он свалит от туда

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