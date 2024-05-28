Терзич озвучил цель «Боруссии» на финал Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем финале ЛЧ против «Реала».
«Мы можем добиться чего-то большого. Сосредоточены на субботней игре и готовимся к ней наилучшим образом.
Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Чтобы добиться этого, нужно победить чемпиона. В одной игре возможно все.
Мы хотим прервать серию «Реала» [8 побед подряд в финалах ЛЧ]. Нас не устраивает просто выход в финал. Мы хотим вернуть кубок в Дортмунд!» – заявил Терзич.
- Матч состоится 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне.
- «Реал» может выиграть главный еврокубок в 15-й раз в истории.
- «Боруссия» не становилась победителем ЛЧ с 1997 года.
Источник: твиттер «Боруссии Д»