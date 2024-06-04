Лунина приветствовали аплодисментами в самолете перед вылетом на финал ЛЧ

Пилот самолета, на котором вратарь «Реала» Андрей Лунин добирался до Великобритании, где проходил финал Лиги чемпионов, перед взлетом предложил поддерживающим мадридцев пассажирам похлопать игроку.

«Я бы хотел попросить об особой услуге для нашего наиболее выдающегося пассажира этого рейса – Андрея Лунина. На мой взгляд, «Реал» находится там, где находится, благодаря ему. Все благодаря той работе, которую он проделал в течение сезона», – сказал пилот.

Лунин прибыл в Лондон, на матч «Реала» с «Боруссией» Д (2:0), позже остальных футболистов команды из-за болезни.