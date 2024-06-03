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    • «Реал» выплатит «Боруссии» Д 4,5 миллиона евро за победу Беллингема в ЛЧ

    «Реал» выплатит «Боруссии» Д 4,5 миллиона евро за победу Беллингема в ЛЧ

    «Реал» заплатит «Боруссии» Д 4,5 миллиона евро за победу Джуда Беллингема в финале Лиги чемпионов. По данным Bild, такой пункт предусмотрен в договоре о трансфере английского полузащитника.

    Ранее «Боруссия» уже получила около 5 миллионов евро за победу Беллингема в чемпионате Испании. Также будут добавлены небольшие бонусы за игровое время.

    • В общей сложности немецкий клуб получит от «Реала» по итогам этого сезона чуть больше 10 миллионов евро.
    • Трансфер Беллингема из «Боруссии» Д в «Реал» состоялся 14 июня 2023 года.

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    Источник: Bild

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    03.06.2024 09:52
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