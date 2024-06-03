«Реал» выплатит «Боруссии» Д 4,5 миллиона евро за победу Беллингема в ЛЧ

«Реал» заплатит «Боруссии» Д 4,5 миллиона евро за победу Джуда Беллингема в финале Лиги чемпионов. По данным Bild, такой пункт предусмотрен в договоре о трансфере английского полузащитника.

Ранее «Боруссия» уже получила около 5 миллионов евро за победу Беллингема в чемпионате Испании. Также будут добавлены небольшие бонусы за игровое время.