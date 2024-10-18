«Манчестер Юнайтед» связывался с немецким тренером

Стал известен еще один претендент на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага.
Это Эдин Терзич, который до июня возглавлял дортмундскую «Боруссию».
Клуб АПЛ уже связывался с 41-летним немецким специалистом.
- «МЮ» идет на 14-м месте в таблице АПЛ с 8 очками в 7 турах.
- Тен Хаг возглавляет команду с 2022 года.
- Терзич дошел с «Боруссией» до финала Лиги чемпионов-2024, где было поражение от «Реала» (0:2).
- В сентябре его связывали с возможной работой в «Милане».