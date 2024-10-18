«Манчестер Юнайтед» связывался с немецким тренером

Стал известен еще один претендент на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага.

Это Эдин Терзич, который до июня возглавлял дортмундскую «Боруссию».

Клуб АПЛ уже связывался с 41-летним немецким специалистом.