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    Тренер «Боруссии» Д Терзич оценил игру команды с ПСВ

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ (2:0) сказал, что первые 30 минут этой встречи были лучшими для его команды в этом сезоне.

    «Мы заработали выход в четвертьфинал упорным трудом. Первые 30 минут были, пожалуй, были лучшими в этом сезоне, и мы должны были забить больше во время этого натиска.

    К сожалению, во втором тайме мы перестали так играть, зато защищались со всей страстью. У меня пропал голос, этот матч отнял у меня много сил. Но я очень горжусь тем, что был частью этого вечера», – сказал Терзич.

    • Первый матч закончился со счетом 1:1.
    • Жеребьевка 1/4 финала пройдет 15 марта.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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