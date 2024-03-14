Тренер ПСВ назвал причины неудачи в игре с «Боруссией»

Главный тренер ПСВ Петер Бос подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Мы плохо начали матч. Спустя 30 минут наконец-то взяли игру в свои руки, но, к сожалению, из-за давления ничего не забили. Мы доминировали в этом матче, но последний пас не получался. Возможно, нам немного не везло. Очень обидно, что мы сегодня здесь проиграли. Вылет из Лиги чемпионов всегда очень болезненный.

Мы очень хорошо сыграли во втором тайме, часто гостили в штрафной соперника. Но то решения принимали не всегда правильно, то последний пас был недостаточно хорош.

Нам к тому же не везло: Чаки Лосано попал в штангу, де Йонг упустил шанс в конце. Такими моментами надо пользоваться, а мы не смогли», – сказал Бос.