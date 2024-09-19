«Милану» предложили нового тренера

«Милану» через агентов предложили назначить Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Сейчас 61-летний шотландский специалист находится без клуба после ухода из «Вест Хэма».

Однако «Милан», вероятно, будет рассматривать других кандидатов. Главными из них названы Маурицио Сарри и Эдин Терзич.