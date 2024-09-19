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    «Милану» предложили нового тренера

    «Милану» через агентов предложили назначить Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Сейчас 61-летний шотландский специалист находится без клуба после ухода из «Вест Хэма».

    Однако «Милан», вероятно, будет рассматривать других кандидатов. Главными из них названы Маурицио Сарри и Эдин Терзич.

    • Ранее сообщалось о том, что «Милан» также рассматривает Томаса Тухеля и Массимилиано Аллегри.
    • Будущее нынешнего наставника «россонери» Паулу Фонсеки может зависеть от результата ближайшего матча с «Интером».
    • «Милан» выиграл только 1 из 5 матчей в новом сезоне.
    • Миланское дерби пройдет в 5-м туре Серии A 22 сентября и начнется в 21:45 мск.

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    Источник: Football Italia

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    19.09.2024 15:34
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