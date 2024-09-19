«Милану» предложили нового тренера

«Милану» через агентов предложили назначить Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Сейчас 61-летний шотландский специалист находится без клуба после ухода из «Вест Хэма».
Однако «Милан», вероятно, будет рассматривать других кандидатов. Главными из них названы Маурицио Сарри и Эдин Терзич.
- Ранее сообщалось о том, что «Милан» также рассматривает Томаса Тухеля и Массимилиано Аллегри.
- Будущее нынешнего наставника «россонери» Паулу Фонсеки может зависеть от результата ближайшего матча с «Интером».
- «Милан» выиграл только 1 из 5 матчей в новом сезоне.
- Миланское дерби пройдет в 5-м туре Серии A 22 сентября и начнется в 21:45 мск.