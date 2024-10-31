Хуммельс осудил «Реал»: «Клуб ведет себя как Дональд Трамп»

Защитник «Ромы» Матс Хуммельс остался недоволен поведением «Реала», проигнорировавшим церемонию вручения «Золотого мяча».

Фаворитом считался Винисиус Жуниор.

В итоге награду отдали Родри.

Когда стало известно о победе испанца, вся делегация «Реала» отменила поездку в Париж на церемонию.

«Это просто неуважение по отношению к другим. Они говорят про «отсутствие уважения» из-за проигрыша в голосовании. Клуб ведет себя как Дональд Трамп.

Нет сомнений в том, что кто-то из игроков «Реала» заслужил «Золотой мяч», но есть и другие фантастические футболисты. Не поехать и не воздать им должное – это плохо», – сказал Хуммельс.