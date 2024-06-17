«Милан» отказался от подписания Хуммельса

Немецкий защитник Матс Хуммельс мог оказаться в «Милане».

По сведениям СМИ, представители 35-летнего немца Матса Хуммельса, играющего на позиции центрального защитника, предложили услуги футболиста «Милану». Но итальянцы приняли решение не предлагать контракт легенде дортмундской «Боруссии». Клуб не заинтересован в игроке подобного профиля. Отмечается, что возможность подписания Матса рассматривает «Рома».