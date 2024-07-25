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  • Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье» на фоне слухов об интересе «Реала»

Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье» на фоне слухов об интересе «Реала»

25 июля 2024, 21:49
5

Защитник Матс Хуммельс не прилетел в Италию на медосмотр в «Болонье».

По сведениям СМИ, руководство «Болоньи» оплатило защитнику билеты в Италию и назначило медицинские тесты. Но 35-летний немец не приехал, попросив у боссов итальянского клуба время на размышления.

Ранее источники сообщили о том, что кандидатуру Хуммельса рассматривает «Реал».

  • В летнее межсезонье Матс Хуммельс стал свободным агентом, покинув дортмундскую «Боруссию».
  • В майке немецкого коллектива футболист сыграл 508 поединков.
  • В них защитник сумел записать в актив 38 голов и 23 голевых паса.

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Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Испания. Примера Болонья Реал Хуммельс Матс
Комментарии (5)
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k611
1721939149
Зачем Реалу такой возрастной футболист
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DeStar
1721987607
ну хз, конечно за бесплатно и все такое можно ,он дорого не обойдется точно и подписной бонус дикий не запросит) ну или " болонью гоу" но нужен ли, видимо замена начо кратковременная. у реала остался рюдигер, милитао и алаба, и кто там травмирован хз, но защитников мало, в прошлом году и с начо в составе были проблемы так что чуамени играл ЦЗ йоро перешел в мю, видимо реалу нужно 1 год прожить без покупки ЦЗ, и вот хумельс на год ... ну видимо как вариант.
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