Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье» на фоне слухов об интересе «Реала»

Защитник Матс Хуммельс не прилетел в Италию на медосмотр в «Болонье».
По сведениям СМИ, руководство «Болоньи» оплатило защитнику билеты в Италию и назначило медицинские тесты. Но 35-летний немец не приехал, попросив у боссов итальянского клуба время на размышления.
Ранее источники сообщили о том, что кандидатуру Хуммельса рассматривает «Реал».
- В летнее межсезонье Матс Хуммельс стал свободным агентом, покинув дортмундскую «Боруссию».
- В майке немецкого коллектива футболист сыграл 508 поединков.
- В них защитник сумел записать в актив 38 голов и 23 голевых паса.
Источник: Corriere dello Sport