Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье» на фоне слухов об интересе «Реала»

Защитник Матс Хуммельс не прилетел в Италию на медосмотр в «Болонье».

По сведениям СМИ, руководство «Болоньи» оплатило защитнику билеты в Италию и назначило медицинские тесты. Но 35-летний немец не приехал, попросив у боссов итальянского клуба время на размышления.

Ранее источники сообщили о том, что кандидатуру Хуммельса рассматривает «Реал».