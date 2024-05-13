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    • Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем уступил лидерство партнеру по «Реалу»

    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем уступил лидерство партнеру по «Реалу»

    Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

    Лидером списка стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор, опередивший своего одноклубника Джуда Беллингема.

    С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

    1. Винисиус Жуниор («Реал»);
    2. Джуд Беллингем («Реал»);
    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
    4. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
    5. Флориан Вирц («Байер»);
    6. Гарри Кейн («Бавария»);
    7. Тони Кроос («Реал»);
    8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
    9. Родри («Манчестер Сити»);
    10. Букайо Сака («Арсенал»);
    11. Родриго («Реал»);
    12. Антонио Рюдигер («Реал»);
    13. Матс Хуммельс («Боруссия Д»);
    14. Деклан Райс («Арсенал»);
    15. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
    16. Лионель Месси («Интер Майами»);
    17. Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»);
    18. Антуан Гризманн («Атлетико»);
    19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
    20. Лаутаро Мартинес («Интер»).

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    Источник: Goal

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    Комментарии (3)
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    Skull_Boy
    1715609762
    И 100% этот нытик и выиграет, жопу лижет только так
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    MazaiNN
    1715611121
    Неужели не Месси? Да ладно.. ФсеО. Тушите свет. Занавес.
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    Таврида
    1715611243
    Беллингем здорово начал, но хреново кончает, как по мне, Родриго из МанСити - лучший игрок сезона.
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