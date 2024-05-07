Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем удерживает лидерство, Месси поднялся в рейтинге

Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

Лидером списка остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В топ-3 также входят Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Гарри Кейн («Бавария»).

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») идет только на 7-м месте, Лионель Месси («Интер Майами») поднялся на 16-ю строчку.

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