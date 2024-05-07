Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем удерживает лидерство, Месси поднялся в рейтинге

    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем удерживает лидерство, Месси поднялся в рейтинге

    Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

    Лидером списка остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В топ-3 также входят Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Гарри Кейн («Бавария»).

    Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») идет только на 7-м месте, Лионель Месси («Интер Майами») поднялся на 16-ю строчку.

    1. Джуд Беллингем («Реал»);
    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
    3. Гарри Кейн («Бавария»);
    4. Винисиус Жуниор («Реал»);
    5. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
    6. Флориан Вирц («Байер»);
    7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
    8. Родри («Манчестер Сити»);
    9. Тони Кроос («Реал»);
    10. Букайо Сака («Арсенал»);
    11. Родриго («Реал»);
    12. Антонио Рюдигер («Реал»);
    13. Деклан Райс («Арсенал»);
    14. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
    15. Антуан Гризманн («Атлетико»);
    16. Лионель Месси («Интер Майами»);
    17. Бернардy Силвa («Манчестер Сити»);
    18. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
    19. Жереми Фримпонг («Байер»);
    20. Лаутаро Мартинес («Интер»).

    Кто выиграл больше трофеев из ЦСКА и «Зенита»? Тест на футбольную память

    Новости по теме
    Определены номинанты на награду Globe Soccer Awards лучшему молодому игроку Европы
    Названы претенеднты на звание лучшего игрока Европы по версии Globe Soccer Awards
    «Боруссия» заработает 5 миллионов, если проиграет «Реалу» финал ЛЧ 1
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2024 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LOKOfanatik19
    1715115631
    ПОл года и не прошло, а уже рейтинги ))) Нормально
    Ответить
    Romeo 123
    1715129335
    Ну зачем пихать везде этого гнома, отдайте все возможные награды пожизненно ему , тошнит от гнома , его даже в списке не должно быть , что он сделал в этом году ? НИЧЕГО
    Ответить
    Psih86
    1715140914
    Уровень футбола стал очень низким, читаю футболистов и просто в шоке, что он здесь делают.
    Ответить
    BlackMurder
    1715156129
    Ну очевидно же кому надо давать ЗМ, гному естественно
    Ответить
    Игорь N5
    1715171014
    Беллингем откровенно не тянет не эту награду. Пока он ОЧЕНЬ переоцененный игрок. Вообще непонятно, за счет чего он вызывает восхищение у тех, кто раздувает его, как мыльный пузырь. Он может и созреет через 2-3 года, но сейчас он не оправдывает возложенных на него надежд. Мбаппе тоже не достоин, так как не относится к футболу профессионально: есть контракт - отрабатывай его. А последние матчи ПСЖ, после достижения договоренности с Реалом, это отбывание номера на сцене, инфантилизм в чистом виде. Поэтому лично мой выбор - Кейн.
    Ответить
    Almanbet
    1715233074
    Белингем уже больше полгода не может забить а он на первом месте,
    Ответить
    Вор-Ворски-google
    1715243002
    Что это за клоунада а не фифа, объясните пожалуйсто, месси в самой слабой лиге, бургер лиге, забил пару мячей ноунейм даунам, как он вообще попал в топ 500
    Ответить
    JI e x a
    1715261596
    Смысл этих рейтингов, всё равно ЗМ в итоге опять всунут Месси
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+