Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем удерживает лидерство, Месси поднялся в рейтинге

Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.
Лидером списка остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В топ-3 также входят Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Гарри Кейн («Бавария»).
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») идет только на 7-м месте, Лионель Месси («Интер Майами») поднялся на 16-ю строчку.
- Джуд Беллингем («Реал»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Фил Фоден («Манчестер Сити»);
- Флориан Вирц («Байер»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Родри («Манчестер Сити»);
- Тони Кроос («Реал»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Родриго («Реал»);
- Антонио Рюдигер («Реал»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
- Антуан Гризманн («Атлетико»);
- Лионель Месси («Интер Майами»);
- Бернардy Силвa («Манчестер Сити»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Жереми Фримпонг («Байер»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»).
Кто выиграл больше трофеев из ЦСКА и «Зенита»? Тест на футбольную память