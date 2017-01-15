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«Бавария» приобрела двух игроков «Хоффенхайма»

15 января 2017, 13:20
8

«Бавария» объявила о приобретении защитника Никласа Зюле и хавбека Себастьяна Руди из «Хоффенхайма». Об игрока начнут выступать за мюнхенский клуб с лета этого года.

Руди подписал контракт на три года до 30 июня 2020 года, а Зюле на пять лет до 30 июня 2022 года.

«Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в «Баварию». Трансфер двух игроков сборной Германии это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешел как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», – сказал председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Трансферы зимы-2017 Бавария Хоффенхайм Руди Себастьян Зюле Никлас
Комментарии (8)
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zarsm
1484477519
Заголовок должен быть таким: "Бавария укрепила лавку")
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Михас007
1484478097
вперед бавария
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Parham
1484478239
Ослабление конкурента!!!
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К.Серж.А
1484478985
Ну это конечно не ослабление конкурента ... При всем уважении к Хоффенхайму им до такого статуса далеко ... Но что думают эти двое не представляю ... Особенно Зюле ... Бавария не играет в трех центральных .... У Баварии есть Боатенг и Хуммельс ... На лавке Мартинез , и она до конца еще не разобралась в Бенатие и Бадтштубере. Зюле так в себе уверен что сможет вытеснить из основы Хуммельса или Боатенга, а им еще далеко до пенсиии , да хорошо если будет не 4-ым в списке после Мартинеза .... Загубил себе карьеру парень, а ведь еще молод и большой талант ...
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alexis02lion
1484483334
Ничего нового. Бавария всегда всех скупала во внутреннем чемпионате. В 90-ые более активно, сейчас вроде менее. Будут ли пытаться забрать как всегда у аспириновых и попытаются ли мутить с возмутителями спокойствия из Лейпцига. А Зюле за 5 лет может и дождётся шанса и по ходу будет как обычно по арендам скитаться. Это всегда из Байера кадры для основы, а тут ещё будут смотреть.
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