«Бавария» приобрела двух игроков «Хоффенхайма»

«Бавария» объявила о приобретении защитника Никласа Зюле и хавбека Себастьяна Руди из «Хоффенхайма». Об игрока начнут выступать за мюнхенский клуб с лета этого года.

Руди подписал контракт на три года до 30 июня 2020 года, а Зюле на пять лет до 30 июня 2022 года.

«Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в «Баварию». Трансфер двух игроков сборной Германии это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешел как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», – сказал председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.