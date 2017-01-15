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    «Бавария» приобрела двух игроков «Хоффенхайма»

    «Бавария» объявила о приобретении защитника Никласа Зюле и хавбека Себастьяна Руди из «Хоффенхайма». Об игрока начнут выступать за мюнхенский клуб с лета этого года.

    Руди подписал контракт на три года до 30 июня 2020 года, а Зюле на пять лет до 30 июня 2022 года.

    «Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в «Баварию». Трансфер двух игроков сборной Германии это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешел как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», – сказал председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

    Источник: ФК «Бавария»

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    15.01.2017 13:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 января 2017, 15:28

      Ничего нового. Бавария всегда всех скупала во внутреннем чемпионате. В 90-ые более активно, сейчас вроде менее. Будут ли пытаться забрать как всегда у аспириновых и попытаются ли мутить с возмутителями спокойствия из Лейпцига. А Зюле за 5 лет может и дождётся шанса и по ходу будет как обычно по арендам скитаться. Это всегда из Байера кадры для основы, а тут ещё будут смотреть.

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > АрбузБушь 15 января 2017, 15:31

      А то. Зе Роберто, Ковач, Нойвилль. Это только сходу. И все же заиграли. Зе кстати до сих пор пылит. Ему возраст нипочём.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > АрбузБушь 15 января 2017, 15:43

      И все в одно время рубеж 90-ых и 00-ых. Бутт кстати тоже переходил или только вратарей они не скупали до Нойера в своё время. И сейчас селекция аспириновых более продуктивна и качественна с учётом бюджета и амбиций.

      1
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 15 января 2017, 14:16

      Ну это конечно не ослабление конкурента ... При всем уважении к Хоффенхайму им до такого статуса далеко ... Но что думают эти двое не представляю ... Особенно Зюле ... Бавария не играет в трех центральных .... У Баварии есть Боатенг и Хуммельс ... На лавке Мартинез , и она до конца еще не разобралась в Бенатие и Бадтштубере. Зюле так в себе уверен что сможет вытеснить из основы Хуммельса или Боатенга, а им еще далеко до пенсиии , да хорошо если будет не 4-ым в списке после Мартинеза .... Загубил себе карьеру парень, а ведь еще молод и большой талант ...

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 15 января 2017, 14:03

      Ослабление конкурента!!!

      3
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Parham 16 января 2017, 22:02

      А когда хоффенхайм успел стать конкурентом для баварии? они даже в еврокубки не попадают, лол. бавария покупает перспективных игроков и дает тем самым шанс проявить себя на новом уровне. А так юва тоже скупает игроков со своей лиги, так почему на юву нет агрессии?)))

      -1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 15 января 2017, 14:01

      вперед бавария

      -2
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 15 января 2017, 13:51

      Заголовок должен быть таким: "Бавария укрепила лавку")

      2
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