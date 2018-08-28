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  • Тедеско: «Рады, что смогли убедить Руди пойти одним путем с «Шальке»

Тедеско: «Рады, что смогли убедить Руди пойти одним путем с «Шальке»

28 августа 2018, 07:54

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско прокомментировал подписание клубом контракта с бывшим полузащитником «Баварии» Себастьяном Руди.

«Мы рады, что смогли убедить Себастьяна пойти одним путем с «Шальке». Мы получили очень умного и технически одаренного футболиста, который уже успел продемонстрировать свое мастерство на международном уровне.

Мы уверены, что благодаря своим умениям и опыту Себастьян значительно обогатит наш молодой состав и сразу же начнет помогать команде», – заявил Тедеско.

В прошлом сезоне Руди вместе с «Баварией» стал чемпионом Германии, выходил на поле в финале кубка Германии и в полуфинале Лиги чемпионов. До своего переезда в Мюнхен летом 2017 года Руди с 2010-го по 2017-й год защищал цвета «Хоффенхайма».

Источник: ФК «Шальке-04»
Германия. Бундеслига Шальке-04 Руди Себастьян Тедеско Доменико
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