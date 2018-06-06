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    Руди и Прат входят в трансферные цели «Наполи»

    «Наполи» с приходом на пост главного тренера команды Карло Анчелотти активно включился в трансферную работу.

    Итальянский клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника «Баварии» Себастьяна Руди. 28-летний игрок сборной Германии знаком с итальянским специалистом по совместной работе в мюнхенском клубе.

    На роль Марека Гамшика, который может покинуть «Наполи» этим летом, клуб видит полузащитника Денниса Прата из «Сампдории». Его отступные по контракту с клубом составляют 26 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    06.06.2018 07:15
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