Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Себастьян Руди - статистика

Завершил карьеру
28 февраля 1990 (36), Филлинген-Швеннинген
#13 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
21
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
1 : 1
27.05.2023
Хоффенхайм
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
4 : 2
20.05.2023
Унион
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
2 : 1
13.05.2023
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Хоффенхайм
3 : 1
06.05.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
29.04.2023
Хоффенхайм
61' - 90'
62'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хоффенхайм
1 : 3
22.04.2023
Кельн
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1 : 1
15.04.2023
Хоффенхайм
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Хоффенхайм
2 : 0
09.04.2023
Шальке-04
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
3 : 1
18.03.2023
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 0
04.03.2023
Хоффенхайм
46' - 90'
81'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
0 : 1
25.02.2023
Боруссия Д
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 0
17.02.2023
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1 : 3
11.02.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бохум
5 : 2
04.02.2023
Хоффенхайм
46' - 90'
56'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1 : 4
28.01.2023
Боруссия М
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
2 : 2
24.01.2023
Штутгарт
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
3 : 1
21.01.2023
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
4 : 2
09.11.2022
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
1 : 3
05.11.2022
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 1
30.10.2022
Хоффенхайм
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 2
22.10.2022
Бавария
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 3
14.10.2022
Хоффенхайм
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
1 : 2
07.10.2022
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
1 : 1
02.10.2022
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
0 : 0
18.09.2022
Фрайбург
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
4 : 1
10.09.2022
Майнц
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
1 : 0
02.09.2022
Хоффенхайм
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1 : 0
27.08.2022
Аугсбург
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
0 : 3
20.08.2022
Хоффенхайм
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
3 : 2
13.08.2022
Бохум
62' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
3 : 1
06.08.2022
Хоффенхайм
80' - 90'
Главные новости
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
1
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
5
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
8
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+