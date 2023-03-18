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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 18 марта 2023
Хоффенхайм
18.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Герта
24'
А. Крамарич (П)
37'
А. Крамарич (П)
51'
И. Бебу
90+2'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Герта
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
С. Йоветич
85'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
К. Фогт
84'
Замена
Анхелиньо
️️️️
Р. Сков
83'
Замена
Т. Делэни
️️️️
А. Штиллер
83'
78'
Желтая карточка
Д. Нганкам
Замена
Ф. Бекер
️️️️
А. Крамарич
76'
73'
Замена
В. Канга
️️️️
С. Сердар
Красная карточка
М. Даббур
71'
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Баумгартнер
69'
65'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Рихтер
65'
Замена
Д. Кенни
️️️️
М. Платтенхардт
ГОЛ! 3:0!
И. Бебу
51'
46'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Т. Чигерчи
46'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Крамарич
37'
27'
Желтая карточка
М. Рихтер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Крамарич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бауманн
25
Акпогума
7
Фогт
25
Брукс
3
Кадержабек
6
Штиллер
18
Гайгер
9
Бебу
14
Баумгартнер
24
Сков
27
Крамарич
4-2-1-1-2
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
22
Уремович
2
Рохель
7
Миттельштадт
29
Тусар
38
Чигерчи
8
Сердар
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
24
Нганкам
24
Сков
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
24
Сков
7
Фогт
4
Бичакчич
4
Бичакчич
7
Фогт
6
Штиллер
27
Делэни
27
Делэни
6
Штиллер
27
Крамарич
22
Бекер
22
Бекер
27
Крамарич
14
Баумгартнер
9
Даббур
9
Даббур
14
Баумгартнер
21
Платтенхардт
3
Кенни
3
Кенни
21
Платтенхардт
5
Рихтер
27
Боатенг
27
Боатенг
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
11
Лукебакио
11
Лукебакио
7
Нидерлехнер
8
Сердар
9
Канга
9
Канга
8
Сердар
38
Чигерчи
9
Йоветич
9
Йоветич
38
Чигерчи
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
37
Лука Филипп
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Тьярк Эрнст
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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