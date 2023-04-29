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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Хоффенхайм: обзор матча 29 апреля 2023
РБ Лейпциг
29.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
28'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Хоффенхайм
86'
Желтая карточка
К. Акпогума
81'
Замена
К. Дольберг
️️️️
И. Бебу
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
81'
69'
Замена
Р. Сков
️️️️
П. Кадержабек
62'
Желтая карточка
С. Руди
61'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
61'
Замена
Г. Премель
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Нкунку
60'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
59'
Замена
А. Силва
️️️️
Э. Форсберг
59'
Замена
А. Диалло
️️️️
Й. Гвардиол
59'
46'
Замена
С. Н'Соки
️️️️
Анхелиньо
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Э. Форсберг
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Каден Кларк
АП
20
Дани Ольмо
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Бласвих
4
Орбан
24
Гвардиол
3
Симакан
22
Раум
16
Клостерманн
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
11
Вернер
28
Нкунку
3-2-1-2-2
1
Бауманн
5
Кабак
25
Брукс
25
Акпогума
3
Кадержабек
17
Анхелиньо
18
Гайгер
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
9
Даббур
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
24
Гвардиол
22
Диалло
22
Диалло
24
Гвардиол
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
28
Нкунку
20
Ольмо
20
Ольмо
28
Нкунку
10
Форсберг
19
Силва
19
Силва
10
Форсберг
17
Анхелиньо
34
Н'Соки
34
Н'Соки
17
Анхелиньо
14
Баумгартнер
21
Премель
21
Премель
14
Баумгартнер
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
3
Кадержабек
24
Сков
24
Сков
3
Кадержабек
9
Бебу
9
Дольберг
9
Дольберг
9
Бебу
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
8
Каден Кларк
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
8
Каден Кларк
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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РБ Лейпциг
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