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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бохум
Хоффенхайм - Бохум: обзор матча 13 августа 2022
Хоффенхайм
13.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Бохум
14'
К. Баумгартнер
23'
О. Кабак
88'
М. Даббур
10'
С. Цоллер
13'
С. Цоллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Бохум
89'
Замена
С. Ганвула
️️️️
К. Гамбоа
ГОЛ! 3:2!
М. Даббур
Пас отдал
С. Руди
88'
76'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Т. Асано
76'
Замена
Э. Машович
️️️️
Ж. Осеи-Туту
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Баумгартнер
75'
72'
Замена
В. Лампропулос
️️️️
Д. Хайнц
Желтая карточка
К. Акпогума
67'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
62'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Я. Брун-Ларсен
62'
Пенальти не реализован!
А. Крамарич
59'
58'
Желтая карточка
А. Лосилла
Замена
П. Кадержабек
️️️️
К. Фогт
51'
Замена
К. Акпогума
️️️️
С. Н'Соки
46'
ГОЛ! 2:2!
О. Кабак
Пас отдал
Д. Гайгер
23'
ГОЛ! 1:2!
К. Баумгартнер
14'
13'
ГОЛ! 0:2!
С. Цоллер
Пас отдал
К. Штегер
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Цоллер
Пас отдал
Ф. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Деннис Гайгер
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
6
Симон Цоллер
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
20
Мухаммед Дамар
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Том Бишоф
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
10
Филипп Ферстер
АП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-2-3-1
1
Бауманн
17
Анхелиньо
7
Фогт
34
Н'Соки
5
Кабак
18
Гайгер
21
Премель
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
24
Сков
27
Крамарич
4-1-3-2
1
Риман
17
Джанко
3
Хайнц
18
Ордец
2
Гамбоа
8
Лосилла
29
Асано
7
Штегер
2
Осеи-Туту
33
Хофманн
6
Цоллер
34
Н'Соки
25
Акпогума
25
Акпогума
34
Н'Соки
7
Фогт
3
Кадержабек
3
Кадержабек
7
Фогт
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
7
Брун-Ларсен
10
Рюттер
10
Рюттер
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
9
Даббур
9
Даббур
14
Баумгартнер
3
Хайнц
24
Лампропулос
24
Лампропулос
3
Хайнц
2
Осеи-Туту
15
Машович
15
Машович
2
Осеи-Туту
29
Асано
10
Ферстер
10
Ферстер
29
Асано
2
Гамбоа
35
Ганвула
35
Ганвула
2
Гамбоа
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бохум
37
Лука Филипп
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
20
Мухаммед Дамар
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
20
Мухаммед Дамар
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Хоффенхайм - Бохум
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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