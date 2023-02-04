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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Хоффенхайм
Бохум - Хоффенхайм: обзор матча 04 февраля 2023
Бохум
04.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
5 : 2
Завершен
Хоффенхайм
22'
Ф. Хофманн
30'
Ф. Ферстер
40'
Т. Асано
69'
Э. Машович
83'
М. Брошински
49'
К. Баумгартнер
77'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Хоффенхайм
90'
Желтая карточка
М. Даббур
Замена
П. Остерхаге
️️️️
К. Штегер
87'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Т. Асано
84'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
К. Антви-Адджей
84'
ГОЛ! 5:2!
М. Брошински
Пас отдал
А. Лосилла
83'
79'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Т. Делэни
77'
ГОЛ! 4:2!
М. Даббур
Замена
М. Брошински
️️️️
Ф. Хофманн
74'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Ф. Ферстер
74'
ГОЛ! 4:1!
Э. Машович
Пас отдал
Ф. Ферстер
69'
Желтая карточка
Ф. Ферстер
59'
56'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
56'
Желтая карточка
С. Руди
Желтая карточка
Ф. Хофманн
54'
49'
ГОЛ! 3:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Анхелиньо
46'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
О. Кабак
46'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
46'
Замена
М. Даббур
️️️️
И. Бебу
46'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Т. Бишоф
ГОЛ! 3:0!
Т. Асано
40'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ферстер
Пас отдал
К. Антви-Адджей
30'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хофманн
Пас отдал
К. Антви-Адджей
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
10
Филипп Ферстер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Бохум
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-1-3-2
1
Риман
3
Соарес
18
Ордец
15
Машович
17
Джанко
8
Лосилла
18
Антви-Адджей
10
Ферстер
29
Асано
33
Хофманн
7
Штегер
4-1-1-3-1
1
Бауманн
25
Брукс
34
Н'Соки
5
Кабак
17
Анхелиньо
27
Делэни
18
Гайгер
9
Бебу
17
Бишоф
14
Баумгартнер
9
Дольберг
10
Ферстер
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
10
Ферстер
7
Штегер
6
Остерхаге
6
Остерхаге
7
Штегер
18
Антви-Адджей
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
9
Брошински
9
Брошински
33
Хофманн
29
Асано
6
Цоллер
6
Цоллер
29
Асано
5
Кабак
4
Бичакчич
4
Бичакчич
5
Кабак
27
Делэни
6
Штиллер
6
Штиллер
27
Делэни
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
17
Бишоф
27
Крамарич
27
Крамарич
17
Бишоф
9
Бебу
9
Даббур
9
Даббур
9
Бебу
Остались в запасе
Бохум
Хоффенхайм
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Бохум - Хоффенхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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