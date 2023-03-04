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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 04 марта 2023
Майнц
04.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
33'
Л. Баррейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Хоффенхайм
Замена
А. Хак
️️️️
Л. Ажорк
90'
+4
Желтая карточка
А. Баркок
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
К. Акпогума
85'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Л. Джэ Сон
83'
81'
Желтая карточка
С. Руди
Замена
С. Видмер
️️️️
Д. Да Коста
73'
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Ингвартсен
73'
69'
Замена
Р. Сков
️️️️
К. Фогт
69'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
Д. Гайгер
66'
Желтая карточка
Д. Гайгер
59'
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Дольберг
59'
Замена
И. Бебу
️️️️
А. Крамарич
46'
Замена
С. Руди
️️️️
Т. Делэни
Замена
А. Сташ
️️️️
Д. Кор
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Баррейро
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
19
Каси
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
7
Ингвартсен
19
Ажорк
3-3-1-1-2
1
Бауманн
5
Кабак
7
Фогт
25
Акпогума
3
Кадержабек
27
Делэни
17
Анхелиньо
18
Гайгер
14
Баумгартнер
27
Крамарич
9
Дольберг
19
Ажорк
42
Хак
42
Хак
19
Ажорк
21
Да Коста
30
Видмер
30
Видмер
21
Да Коста
31
Кор
18
Сташ
18
Сташ
31
Кор
7
Ингвартсен
25
Баркок
25
Баркок
7
Ингвартсен
7
Джэ Сон
44
Вайпер
44
Вайпер
7
Джэ Сон
18
Гайгер
22
Бекер
22
Бекер
18
Гайгер
27
Делэни
13
Руди
13
Руди
27
Делэни
7
Фогт
24
Сков
24
Сков
7
Фогт
27
Крамарич
9
Бебу
9
Бебу
27
Крамарич
9
Дольберг
9
Даббур
9
Даббур
9
Дольберг
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Главный тренер
Бо Свенссон
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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