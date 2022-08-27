Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Аугсбург
Хоффенхайм - Аугсбург: обзор матча 27 августа 2022
Хоффенхайм
27.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
39'
Д. Гайгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Аугсбург
80'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Ф. Йенсен
Замена
Д. Самассеку
️️️️
А. Крамарич
80'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Ж. Рюттер
80'
77'
Замена
Л. Петков
️️️️
Р. Фрамбергер
77'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Майер
Желтая карточка
Г. Премель
73'
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Баумгартнер
72'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
62'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Р. Сков
62'
60'
Желтая карточка
М. Бауэр
56'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Э. Демирович
56'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Р. Пепи
ГОЛ! 1:0!
Д. Гайгер
Пас отдал
Р. Сков
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
11
Маурице Малоне
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-2-2-2
1
Бауманн
17
Анхелиньо
7
Фогт
25
Акпогума
5
Кабак
21
Премель
18
Гайгер
14
Баумгартнер
24
Сков
27
Крамарич
10
Рюттер
3-3-1-1-2
12
Гикевич
57
Иаго
5
Бауэр
14
Гаувелеув
32
Фрамбергер
10
Майер
22
Педерсен
37
Реджбечай
97
Йенсен
9
Пепи
9
Демирович
24
Сков
3
Кадержабек
3
Кадержабек
24
Сков
27
Крамарич
18
Самассеку
18
Самассеку
27
Крамарич
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
10
Рюттер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
10
Рюттер
14
Баумгартнер
9
Даббур
9
Даббур
14
Баумгартнер
97
Йенсен
11
Груэсо
11
Груэсо
97
Йенсен
9
Демирович
11
Варгас
11
Варгас
9
Демирович
10
Майер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
10
Майер
32
Фрамбергер
25
Петков
25
Петков
32
Фрамбергер
9
Пепи
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
9
Пепи
Остались в запасе
Хоффенхайм
Аугсбург
6
Ангело Штиллер
ОП
37
Лука Филипп
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
30
Даниэль Клейн
ВР
20
Роберт Гумни
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
6
Ангело Штиллер
ОП
37
Лука Филипп
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
20
Роберт Гумни
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Хоффенхайм - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Аугсбург
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+