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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 17 февраля 2023
Аугсбург
17.02.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
88'
Ф. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
90'
+5
Желтая карточка
К. Акпогума
Замена
М. Бауэр
️️️️
М. Бериша
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Ф. Йенсен
Пас отдал
Д. Гаувелеув
88'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Р. Вейга
86'
78'
Замена
К. Акпогума
️️️️
П. Кадержабек
Замена
Иаго
️️️️
Э. Реджбечай
76'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
К. Йебоа
76'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Э. Демирович
76'
65'
Желтая карточка
П. Кадержабек
63'
Замена
А. Крамарич
️️️️
И. Бебу
63'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
К. Баумгартнер
53'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
К. Фогт
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
49'
46'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
К. Дольберг
Желтая карточка
М. Бериша
43'
39'
Желтая карточка
О. Кабак
Желтая карточка
А. Энгелс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Том Бишоф
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
4-1-2-3
12
Гикевич
14
Гаувелеув
2
Удуохай
12
Вейга
20
Гумни
10
Майер
7
Энгелс
37
Реджбечай
20
Бериша
9
Демирович
9
Йебоа
3-3-1-2-1
1
Бауманн
5
Кабак
7
Фогт
25
Брукс
3
Кадержабек
27
Делэни
17
Анхелиньо
7
Тохумджу
9
Бебу
14
Баумгартнер
9
Дольберг
37
Реджбечай
57
Иаго
57
Иаго
37
Реджбечай
20
Бериша
5
Бауэр
5
Бауэр
20
Бериша
12
Вейга
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
12
Вейга
9
Йебоа
97
Йенсен
97
Йенсен
9
Йебоа
9
Демирович
9
Бельо
9
Бельо
9
Демирович
3
Кадержабек
25
Акпогума
25
Акпогума
3
Кадержабек
7
Фогт
4
Бичакчич
4
Бичакчич
7
Фогт
14
Баумгартнер
17
Бишоф
17
Бишоф
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
27
Крамарич
9
Бебу
9
Дольберг
11
Аслани
11
Аслани
9
Дольберг
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
40
Томаш Коубек
ВР
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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