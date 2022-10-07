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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 07 октября 2022
Хоффенхайм
07.10.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
32'
М. Даббур
18'
М. Дукщ
86'
Н. Фуллкруг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Вердер
90'
+3
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
90'
+2
Замена
Й. Стаге
️️️️
Р. Шмид
90'
+2
Замена
А. Пипер
️️️️
К. Гросс
Желтая карточка
О. Кабак
90'
+1
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Анхелиньо
89'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Гайгер
89'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Фуллкруг
75'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
Желтая карточка
К. Фогт
72'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
А. Крамарич
66'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Р. Сков
66'
59'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
И. Груев
45'
+1
Желтая карточка
М. Фридль
44'
Желтая карточка
И. Груев
ГОЛ! 1:1!
М. Даббур
Пас отдал
Д. Гайгер
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Дукщ
Пас отдал
Н. Фуллкруг
Желтая карточка
Д. Гайгер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Илия Груев
ОП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-2-2
1
Бауманн
17
Анхелиньо
7
Фогт
34
Н'Соки
5
Кабак
21
Премель
18
Гайгер
14
Баумгартнер
24
Сков
27
Крамарич
9
Даббур
3-4-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
4
Груев
4
Штарк
10
Шмид
33
Дукщ
10
Фуллкруг
24
Сков
3
Кадержабек
3
Кадержабек
24
Сков
18
Гайгер
6
Штиллер
6
Штиллер
18
Гайгер
17
Анхелиньо
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
17
Анхелиньо
27
Крамарич
10
Рюттер
10
Рюттер
27
Крамарич
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
36
Гросс
5
Пипер
5
Пипер
36
Гросс
10
Шмид
6
Стаге
6
Стаге
10
Шмид
4
Груев
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
4
Груев
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
37
Лука Филипп
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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