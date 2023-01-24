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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 24 января 2023
Хоффенхайм
24.01.2023, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
11'
А. Крамарич
90+4'
А. Крамарич
45+5'
С. Гирасси
77'
В. Эндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
ГОЛ! 2:2!
А. Крамарич
Пас отдал
К. Акпогума
90'
+4
85'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
С. Гирасси
Замена
К. Дольберг
️️️️
С. Руди
82'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
И. Бебу
82'
78'
Вторая желтая
Н. Ахамада
77'
ГОЛ! 1:2!
В. Эндо
Пас отдал
Н. Ахамада
Замена
М. Дамар
️️️️
А. Штиллер
76'
73'
Желтая карточка
Н. Ахамада
66'
Желтая карточка
А. Каразор
Желтая карточка
К. Акпогума
62'
59'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Силас
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Фогт
46'
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Н. Ахамада
34'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Т. Томаш
Замена
К. Акпогума
️️️️
Р. Сков
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
Анхелиньо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Силас
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бауманн
17
Анхелиньо
7
Фогт
34
Н'Соки
3
Кадержабек
6
Штиллер
13
Руди
24
Сков
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
4-1-2-1-2
21
Мюллер
15
Мавропанос
21
Ито
16
Каразор
3
Антон
3
Эндо
28
Нартей
8
Ахамада
26
Силас
8
Томаш
9
Гирасси
24
Сков
25
Акпогума
25
Акпогума
24
Сков
9
Бебу
17
Бишоф
17
Бишоф
9
Бебу
6
Штиллер
20
Дамар
20
Дамар
6
Штиллер
13
Руди
9
Дольберг
9
Дольберг
13
Руди
7
Фогт
9
Даббур
9
Даббур
7
Фогт
9
Гирасси
4
Вагноман
4
Вагноман
9
Гирасси
8
Томаш
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Томаш
26
Силас
9
Переа
9
Переа
26
Силас
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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