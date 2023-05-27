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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 27 мая 2023
Штутгарт
27.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
80'
Т. Томаш
75'
И. Бебу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
ГОЛ! 1:1!
Т. Томаш
Пас отдал
В. Эндо
80'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
А. Каразор
78'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Силас
78'
75'
ГОЛ! 0:1!
И. Бебу
Пас отдал
Анхелиньо
Замена
Э. Мийо
️️️️
Й. Вагноман
70'
Замена
Т. Томаш
️️️️
К. Фюрих
66'
64'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
С. Н'Соки
58'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
К. Баумгартнер
57'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
О. Кабак
57'
Замена
А. Штиллер
️️️️
С. Руди
46'
Замена
Р. Сков
️️️️
Ф. Бекер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Силас
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
20
Мухаммед Дамар
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-3-2-1
1
Бредлов
16
Каразор
21
Ито
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
4
Вагноман
10
Фюрих
26
Силас
9
Гирасси
4-3-2-1
1
Бауманн
25
Брукс
5
Кабак
34
Н'Соки
17
Анхелиньо
13
Руди
21
Премель
22
Бекер
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
4
Вагноман
20
Мийо
20
Мийо
4
Вагноман
26
Силас
10
Кулибали
10
Кулибали
26
Силас
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
16
Каразор
16
Пфайффер
16
Пфайффер
16
Каразор
5
Кабак
4
Бичакчич
4
Бичакчич
5
Кабак
13
Руди
6
Штиллер
6
Штиллер
13
Руди
34
Н'Соки
7
Тохумджу
7
Тохумджу
34
Н'Соки
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
22
Бекер
24
Сков
24
Сков
22
Бекер
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
20
Филипп Пентке
ВР
17
Том Бишоф
АП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
17
Том Бишоф
АП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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