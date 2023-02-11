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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 11 февраля 2023
Хоффенхайм
11.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Байер
77'
С. Н'Соки
6'
Р. Андрих
47'
М. Диаби
56'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Байер
86'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ж. Фримпонг
81'
Замена
А. Адли
️️️️
К. Демирбай
81'
Замена
М. Баккер
️️️️
Д. Синкгравен
ГОЛ! 1:3!
С. Н'Соки
77'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
И. Бебу
73'
73'
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Гложек
73'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
М. Диаби
Замена
У. Тохумджу
️️️️
Т. Делэни
64'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
Анхелиньо
64'
56'
ГОЛ! 0:3!
А. Гложек
Пас отдал
Ж. Фримпонг
Желтая карточка
К. Акпогума
50'
47'
ГОЛ! 0:2!
М. Диаби
Пас отдал
Ж. Фримпонг
Замена
К. Дольберг
️️️️
Д. Гайгер
46'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
36'
28'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
Желтая карточка
Д. Гайгер
28'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Андрих
Пас отдал
Ф. Вирц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Том Бишоф
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бауманн
25
Брукс
25
Акпогума
34
Н'Соки
17
Анхелиньо
27
Делэни
5
Кабак
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
3-2-2-2-1
1
Градецки
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
24
Синкгравен
8
Андрих
26
Демирбай
7
Вирц
19
Диаби
10
Гложек
27
Делэни
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Делэни
17
Анхелиньо
17
Бишоф
17
Бишоф
17
Анхелиньо
9
Бебу
11
Аслани
11
Аслани
9
Бебу
18
Гайгер
9
Дольберг
9
Дольберг
18
Гайгер
24
Синкгравен
5
Баккер
5
Баккер
24
Синкгравен
19
Диаби
25
Паласиос
25
Паласиос
19
Диаби
10
Гложек
10
Амири
10
Амири
10
Гложек
30
Фримпонг
38
Беллараби
38
Беллараби
30
Фримпонг
26
Демирбай
21
Адли
21
Адли
26
Демирбай
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Патрик Пенц
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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