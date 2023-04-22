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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 22 апреля 2023
Хоффенхайм
22.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Кельн
90+4'
К. Дольберг
18'
Ф. Кайнц (П)
39'
Д. Зелке
90+2'
Я. Тильманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Кельн
ГОЛ! 1:3!
К. Дольберг
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Я. Тильманн
89'
Замена
Л. Килиан
️️️️
Б. Шмитц
Замена
К. Дольберг
️️️️
Анхелиньо
80'
80'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Л. Майна
80'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
73'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
К. Баумгартнер
73'
Замена
Р. Сков
️️️️
К. Акпогума
67'
62'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
62'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Д. Любичич
Замена
М. Даббур
️️️️
Ф. Бекер
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Д. Зелке
Пас отдал
Ф. Кайнц
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
29'
29'
Желтая карточка
М. Швабе
26'
Желтая карточка
Д. Зелке
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
7
Фогт
25
Брукс
25
Акпогума
17
Анхелиньо
3
Кадержабек
18
Гайгер
22
Бекер
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
4-3-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
14
Хектор
5
Мартель
6
Скири
21
Любичич
37
Майна
11
Кайнц
9
Зелке
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
14
Баумгартнер
17
Бишоф
17
Бишоф
14
Баумгартнер
25
Акпогума
24
Сков
24
Сков
25
Акпогума
17
Анхелиньо
9
Дольберг
9
Дольберг
17
Анхелиньо
22
Бекер
9
Даббур
9
Даббур
22
Бекер
22
Шмитц
15
Килиан
15
Килиан
22
Шмитц
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
37
Майна
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
37
Майна
21
Любичич
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Любичич
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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