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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 15 апреля 2023
Бавария
15.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
17'
Б. Павар
71'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Хоффенхайм
90'
+1
Замена
Т. Бишоф
️️️️
И. Бебу
90'
+1
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
83'
Замена
К. Дольберг
️️️️
К. Баумгартнер
82'
Желтая карточка
К. Акпогума
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Ж. Канселу
80'
Желтая карточка
Д. Упамекано
72'
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
62'
Замена
С. Н'Соки
️️️️
О. Кабак
62'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
А. Штиллер
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
60'
Замена
А. Дэвис
️️️️
К. Коман
60'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Горецка
59'
Желтая карточка
Б. Павар
57'
ГОЛ! 1:0!
Б. Павар
Пас отдал
К. Коман
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
2
Канселу
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
7
Гнабри
13
Мюллер
3-3-1-2-1
1
Бауманн
25
Брукс
25
Акпогума
5
Кабак
3
Кадержабек
6
Штиллер
17
Анхелиньо
18
Гайгер
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
21
Коман
19
Дэвис
19
Дэвис
21
Коман
2
Канселу
8
Гравенберх
8
Гравенберх
2
Канселу
27
Горецка
10
Мусиала
10
Мусиала
27
Горецка
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
5
Кабак
34
Н'Соки
34
Н'Соки
5
Кабак
6
Штиллер
22
Бекер
22
Бекер
6
Штиллер
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
9
Бебу
17
Бишоф
17
Бишоф
9
Бебу
14
Баумгартнер
9
Дольберг
9
Дольберг
14
Баумгартнер
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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