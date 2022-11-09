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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 09 ноября 2022
Айнтрахт
09.11.2022, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Хоффенхайм
6'
Д. Соу
8'
Р. Коло Муани
29'
Э. Эбимбе
56'
Й. Линдстрем
38'
К. Баумгартнер
46'
О. Кабак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Коло Муани
90'
Замена
А. Туре
️️️️
Э. Эбимбе
90'
86'
Желтая карточка
Д. Гайгер
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Кнауфф
81'
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
81'
80'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
78'
Желтая карточка
К. Фогт
77'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
Ж. Рюттер
Замена
Х. Смольчич
️️️️
К. Якич
64'
ГОЛ! 4:2!
Й. Линдстрем
Пас отдал
Р. Коло Муани
56'
46'
ГОЛ! 3:2!
О. Кабак
46'
Замена
А. Штиллер
️️️️
М. Дамар
46'
Замена
К. Акпогума
️️️️
Э. Куарежма
46'
Замена
Р. Сков
️️️️
П. Кадержабек
38'
ГОЛ! 3:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
О. Кабак
ГОЛ! 3:0!
Э. Эбимбе
Пас отдал
Р. Коло Муани
29'
ГОЛ! 2:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Й. Линдстрем
8'
ГОЛ! 1:0!
Д. Соу
Пас отдал
Д. Камада
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
17
Фарид Алиду
ЛВ
6
Marcel Wenig
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Хоффенхайм
15
Науэ Нолл
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Фисник Аслани
ЦФ
2-1-1-3-3
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
35
Линдстрем
27
Гетце
7
Кнауфф
9
Муани
18
Камада
29
Эбимбе
3-2-1-2-2
1
Бауманн
7
Фогт
72
Куарежма
5
Кабак
3
Кадержабек
17
Анхелиньо
18
Гайгер
20
Дамар
14
Баумгартнер
10
Рюттер
27
Крамарич
18
Якич
6
Смольчич
6
Смольчич
18
Якич
29
Эбимбе
6
Туре
6
Туре
29
Эбимбе
7
Кнауфф
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
7
Кнауфф
9
Муани
27
Аларио
27
Аларио
9
Муани
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
72
Куарежма
25
Акпогума
25
Акпогума
72
Куарежма
20
Дамар
6
Штиллер
6
Штиллер
20
Дамар
3
Кадержабек
24
Сков
24
Сков
3
Кадержабек
10
Рюттер
11
Аслани
11
Аслани
10
Рюттер
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
15
Науэ Нолл
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
Остались в запасе
15
Науэ Нолл
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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