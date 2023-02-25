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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 25 февраля 2023
Хоффенхайм
25.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
43'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
Желтая карточка
К. Фогт
90'
+3
88'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
М. Ройс
Замена
А. Штиллер
️️️️
С. Руди
78'
77'
Замена
С. Озкан
️️️️
С. Аллер
70'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Замена
К. Дольберг
️️️️
У. Тохумджу
65'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
И. Бебу
65'
64'
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Гиттенс
Желтая карточка
О. Бауманн
57'
43'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
М. Ройс
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
О. Кабак
30'
Желтая карточка
О. Кабак
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
6
Ангело Штиллер
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
25
Акпогума
7
Фогт
5
Кабак
17
Анхелиньо
3
Кадержабек
13
Руди
7
Тохумджу
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
4-1-1-3-1
1
Кобель
27
Вольф
25
Зюле
4
Шлоттербек
22
Геррейру
23
Джан
5
Беллингем
11
Гиттенс
18
Ройс
8
Брандт
22
Аллер
5
Кабак
4
Бичакчич
4
Бичакчич
5
Кабак
13
Руди
6
Штиллер
6
Штиллер
13
Руди
7
Тохумджу
9
Дольберг
9
Дольберг
7
Тохумджу
9
Бебу
11
Аслани
11
Аслани
9
Бебу
18
Ройс
15
Хуммельс
15
Хуммельс
18
Ройс
22
Аллер
6
Озкан
6
Озкан
22
Аллер
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
37
Лука Филипп
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
33
Александер Майер
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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