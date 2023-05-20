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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Унион
Хоффенхайм - Унион: обзор матча 20 мая 2023
Хоффенхайм
20.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
4 : 2
Завершен
Унион
22'
И. Бебу
36'
А. Крамарич (П)
90'
А. Крамарич
90+9'
М. Даббур
45+4'
Д. Дехи
90+5'
Э. Лайдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Унион
ГОЛ! 4:2!
М. Даббур
Пас отдал
А. Крамарич
90'
+9
Желтая карточка
М. Даббур
90'
+8
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
Э. Лайдуни
Желтая карточка
А. Крамарич
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Даббур
90'
87'
Желтая карточка
Ш. Бекер
86'
Желтая карточка
Д. Руссийон
Желтая карточка
Г. Премель
81'
80'
Замена
Джордан
️️️️
П. Эккель
79'
Желтая карточка
Т. Баумгартль
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
К. Акпогума
70'
69'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Я. Хаберер
69'
Замена
Й. Юранович
️️️️
К. Триммель
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Баумгартнер
65'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
60'
46'
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
Д. Лейте
46'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
М. Торсбю
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Дехи
Пас отдал
К. Триммель
39'
Желтая карточка
Я. Хаберер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Крамарич
36'
35'
Желтая карточка
Д. Лейте
ГОЛ! 1:0!
И. Бебу
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-3-2-1
1
Бауманн
17
Анхелиньо
25
Брукс
25
Акпогума
5
Кабак
21
Премель
18
Гайгер
22
Бекер
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
2
Лейте
5
Дехи
28
Триммель
8
Хедира
21
Руссийон
2
Торсбю
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
25
Акпогума
4
Бичакчич
4
Бичакчич
25
Акпогума
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Даббур
9
Даббур
14
Баумгартнер
2
Лейте
32
Баумгартль
32
Баумгартль
2
Лейте
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
2
Торсбю
93
Лайдуни
93
Лайдуни
2
Торсбю
19
Хаберер
18
Левелинг
18
Левелинг
19
Хаберер
6
Эккель
9
Джордан
9
Джордан
6
Эккель
Остались в запасе
Хоффенхайм
Унион
37
Лука Филипп
ВР
6
Ангело Штиллер
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Милош Пантович
АП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
6
Ангело Штиллер
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Милош Пантович
АП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Хоффенхайм - Унион
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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