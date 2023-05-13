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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 13 мая 2023
Вольфсбург
13.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
15'
Я. Каминьски
75'
Л. Вальдшмидт
90+3'
Ж. Гилявоги (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ж. Гилявоги
Замена
К. Фишер
️️️️
Б. Баку
90'
Замена
Н. Коцца
️️️️
Я. Каминьски
90'
88'
Желтая карточка
К. Акпогума
85'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
Г. Премель
85'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
И. Бебу
ГОЛ! 2:0!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Ф. Нмеча
75'
73'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Анхелиньо
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
П. Виммер
70'
62'
Замена
Р. Сков
️️️️
М. Даббур
Замена
О. Мармуш
️️️️
Й. Винд
61'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Сванберг
61'
51'
Желтая карточка
И. Бебу
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
49'
Желтая карточка
Б. Баку
31'
ГОЛ! 1:0!
Я. Каминьски
Пас отдал
Б. Баку
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
4
Бартол Франьич
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кастелс
33
Борнау
37
ван де Вен
17
Баку
23
Гилявоги
27
Арнольд
32
Сванберг
13
Каминьски
8
Нмеча
8
Виммер
19
Винд
4-2-2-2
1
Бауманн
25
Брукс
25
Акпогума
5
Кабак
17
Анхелиньо
18
Гайгер
21
Премель
9
Бебу
14
Баумгартнер
9
Даббур
27
Крамарич
13
Каминьски
31
Коцца
31
Коцца
13
Каминьски
17
Баку
2
Фишер
2
Фишер
17
Баку
32
Сванберг
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Сванберг
19
Винд
22
Мармуш
22
Мармуш
19
Винд
8
Виммер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
8
Виммер
9
Бебу
22
Бекер
22
Бекер
9
Бебу
21
Премель
17
Бишоф
17
Бишоф
21
Премель
9
Даббур
24
Сков
24
Сков
9
Даббур
17
Анхелиньо
9
Дольберг
9
Дольберг
17
Анхелиньо
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
12
Павао Перван
ВР
30
Кевин Паредес
ЛП
4
Бартол Франьич
ОП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
30
Кевин Паредес
ЛП
4
Бартол Франьич
ОП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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