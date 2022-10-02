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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 02 октября 2022
Герта
02.10.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
37'
Д. Лукебакио
25'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Хоффенхайм
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Ч. Эджуке
90'
+1
Замена
К. Боатенг
️️️️
Д. Лукебакио
83'
81'
Замена
Р. Сков
️️️️
Анхелиньо
81'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
К. Баумгартнер
81'
Замена
К. Акпогума
️️️️
С. Н'Соки
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Канга
72'
Замена
М. Рихтер
️️️️
С. Сердар
72'
63'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Гайгер
61'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Даббур
Замена
А. Рохель
️️️️
Ф. Уремович
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лукебакио
Пас отдал
Ч. Эджуке
37'
Желтая карточка
И. Суньич
29'
29'
Желтая карточка
Д. Гайгер
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
О. Кабак
Желтая карточка
С. Сердар
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
26
Иван Суньич
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
2
Агустин Рохель
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Фисник Аслани
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-2-1-2-1
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
22
Уремович
2
Кемпф
3
Кенни
29
Тусар
26
Суньич
8
Сердар
21
Эджуке
14
Лукебакио
9
Канга
3-2-2-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
34
Н'Соки
5
Кабак
3
Кадержабек
17
Анхелиньо
21
Премель
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Даббур
27
Крамарич
21
Эджуке
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
21
Эджуке
14
Лукебакио
27
Боатенг
27
Боатенг
14
Лукебакио
8
Сердар
5
Рихтер
5
Рихтер
8
Сердар
22
Уремович
2
Рохель
2
Рохель
22
Уремович
9
Канга
9
Зелке
9
Зелке
9
Канга
34
Н'Соки
25
Акпогума
25
Акпогума
34
Н'Соки
18
Гайгер
6
Штиллер
6
Штиллер
18
Гайгер
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
17
Анхелиньо
24
Сков
24
Сков
17
Анхелиньо
9
Даббур
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Даббур
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
37
Лука Филипп
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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