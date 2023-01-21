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Бундеслига 2026/2027
Унион - Хоффенхайм
Унион - Хоффенхайм: обзор матча 21 января 2023
Унион
21.01.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
73'
Д. Дехи
89'
Д. Дехи
90+6'
Д. Левелинг
43'
И. Бебу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:1!
Д. Левелинг
Пас отдал
Л. Озтюнали
90'
+6
Желтая карточка
П. Зегуйн
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Дехи
Пас отдал
К. Триммель
89'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
88'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Я. Хаберер
88'
77'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
О. Кабак
ГОЛ! 1:1!
Д. Дехи
Пас отдал
К. Триммель
73'
66'
Замена
К. Дольберг
️️️️
И. Бебу
66'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Т. Бишоф
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Г. Харагучи
63'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
63'
45'
+3
Желтая карточка
О. Кабак
Желтая карточка
Н. Гисельман
45'
+2
43'
ГОЛ! 0:1!
И. Бебу
Пас отдал
Р. Сков
42'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
К. Акпогума
Пенальти не реализован!
Джордан
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Милош Пантович
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
21
Тим Скарке
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
5
Дехи
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
4-1-1-3-1
1
Бауманн
25
Акпогума
5
Кабак
34
Н'Соки
17
Анхелиньо
6
Штиллер
18
Гайгер
24
Сков
17
Бишоф
14
Баумгартнер
9
Бебу
78
Харагучи
30
Зегуйн
30
Зегуйн
78
Харагучи
19
Хаберер
21
Озтюнали
21
Озтюнали
19
Хаберер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
5
Кабак
4
Бичакчич
4
Бичакчич
5
Кабак
25
Акпогума
3
Кадержабек
3
Кадержабек
25
Акпогума
17
Бишоф
27
Крамарич
27
Крамарич
17
Бишоф
9
Бебу
9
Дольберг
9
Дольберг
9
Бебу
Остались в запасе
Унион
Хоффенхайм
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
27
Милош Пантович
АП
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
37
Лука Филипп
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
27
Милош Пантович
АП
21
Тим Скарке
ПВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Унион - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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