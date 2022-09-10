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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 10 сентября 2022
Хоффенхайм
10.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Майнц
53'
А. Крамарич
69'
Г. Премель
80'
М. Даббур
90+2'
П. Кадержабек
83'
Д. Кор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Майнц
ГОЛ! 4:1!
П. Кадержабек
90'
+2
87'
Желтая карточка
Ш. Белл
85'
Желтая карточка
К. Онисиво
Замена
А. Штиллер
️️️️
К. Баумгартнер
84'
83'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кор
ГОЛ! 3:0!
М. Даббур
Пас отдал
Анхелиньо
80'
Замена
Анхелиньо
️️️️
Р. Сков
75'
75'
Замена
А. Каси
️️️️
А. Мартин
Замена
М. Даббур
️️️️
А. Крамарич
70'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
70'
ГОЛ! 2:0!
Г. Премель
Пас отдал
К. Баумгартнер
69'
Желтая карточка
К. Фогт
66'
64'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Л. Баррейро
64'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
А. Фульини
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
Ж. Рюттер
53'
Замена
С. Н'Соки
️️️️
К. Акпогума
46'
46'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Д. Бургзорг
Пенальти не реализован!
А. Крамарич
43'
41'
Красная карточка
А. Хак
14'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Ж. Буркардт
Желтая карточка
К. Акпогума
10'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
25
Аймен Баркок
АП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
4-2-2-2
1
Бауманн
5
Кабак
25
Акпогума
7
Фогт
3
Кадержабек
21
Премель
18
Гайгер
14
Баумгартнер
24
Сков
10
Рюттер
27
Крамарич
3-2-3-2
27
Центнер
42
Хак
5
Ляйтш
16
Белл
30
Видмер
24
Мартин
10
Фульини
31
Кор
18
Баррейро
9
Буркардт
9
Онисиво
24
Сков
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
24
Сков
25
Акпогума
34
Н'Соки
34
Н'Соки
25
Акпогума
14
Баумгартнер
6
Штиллер
6
Штиллер
14
Баумгартнер
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
27
Крамарич
9
Даббур
9
Даббур
27
Крамарич
18
Баррейро
6
Фернандес
6
Фернандес
18
Баррейро
24
Мартин
19
Каси
19
Каси
24
Мартин
Бургзорг
5
Тауэр
5
Тауэр
Бургзорг
10
Фульини
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
10
Фульини
9
Буркардт
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Буркардт
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
37
Лука Филипп
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
20
Мухаммед Дамар
АП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Финн Дамен
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
20
Мухаммед Дамар
АП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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